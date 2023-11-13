WinkСериалыНаука выживания1-й сезон
Наука выживания (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн
8.52014, Fight to Survive 10 серий
Приключения16+
- 16+22 мин
Наука выживания
Сезон 1 Серия 1
- 16+21 мин
Наука выживания
Сезон 1 Серия 2
- 16+21 мин
Наука выживания
Сезон 1 Серия 3
- 16+21 мин
Наука выживания
Сезон 1 Серия 4
- 16+22 мин
Наука выживания
Сезон 1 Серия 5
- 16+20 мин
Наука выживания
Сезон 1 Серия 6
- 16+22 мин
Наука выживания
Сезон 1 Серия 7
- 16+21 мин
Наука выживания
Сезон 1 Серия 8
- 16+22 мин
Наука выживания
Сезон 1 Серия 9
- 16+22 мин
Наука выживания
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Истории путешественников, вышедших победителями в схватке с дикой природой. Писатель и телеведущий Крэйг Демартино находит таких людей. Каждую неделю Крэйг отправляется в места их испытаний. Вдохновляющие истории говорят о том, что вера и решимость способны на все, когда приходится вести отчаянную борьбу за выживание.
СтранаСША
ЖанрПриключения
Рейтинг
5.6 IMDb