Наука выживания (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

Истории путешественников, вышедших победителями в схватке с дикой природой. Писатель и телеведущий Крэйг Демартино находит таких людей. Каждую неделю Крэйг отправляется в места их испытаний. Вдохновляющие истории говорят о том, что вера и решимость способны на все, когда приходится вести отчаянную борьбу за выживание.

