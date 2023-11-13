Наука выживания (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

Наука выживания. Сезон 1
8.52014, Fight to Survive 10 серий
Приключения16+
О сериале

Истории путешественников, вышедших победителями в схватке с дикой природой. Писатель и телеведущий Крэйг Демартино находит таких людей. Каждую неделю Крэйг отправляется в места их испытаний. Вдохновляющие истории говорят о том, что вера и решимость способны на все, когда приходится вести отчаянную борьбу за выживание.

США
Приключения

5.6 IMDb