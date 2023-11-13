Наука выживания (сериал, 2014) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Наука выживания. Сезон 1. Серия 8
Наука выживания
1-й сезон
8-я серия
8.52014, Fight to Survive
Приключения16+
О сериале

Истории путешественников, вышедших победителями в схватке с дикой природой. Писатель и телеведущий Крэйг Демартино находит таких людей. Каждую неделю Крэйг отправляется в места их испытаний. Вдохновляющие истории говорят о том, что вера и решимость способны на все, когда приходится вести отчаянную борьбу за выживание.

Страна
США
Жанр
Приключения
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

5.6 IMDb