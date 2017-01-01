Наука выживания (сериал, 2017) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

Испытайте пределы человеческих возможностей в самых экстремальных обстоятельствах, которые только может преподнести окружающая среда. От нападения животных до бушующих шт�ормов, от палящей жары до ледяного холода, от труднопроходимой местности до жажды и голода.



Документальный сериал «Наука выживания» рассказывает вдохновляющие правдивые истории людей, которые встретились со смертью в дикой природе, но остались живы, чтобы рассказать свои истории.



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