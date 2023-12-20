Наука выживания. Сезон 3. Серия 7
Wink
Сериалы
Наука выживания
3-й сезон
7-я серия
8.52016, Fight to Survive
Приключения16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Наука выживания (сериал, 2016) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Истории путешественников, вышедших победителями в схватке с дикой природой. Писатель и телеведущий Крэйг Демартино находит таких людей. Каждую неделю Крэйг отправляется в места их испытаний. Вдохновляющие истории говорят о том, что вера и решимость способны на все, когда приходится вести отчаянную борьбу за выживание.

Страна
США
Жанр
Приключения
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

5.6 IMDb