1941 год. Только что вышло постановление Комитета Обороны о водочном довольствии для действующей армии.



Старшина Филиппов получает задание: впервые доставить в стрелковую дивизию те самые знаменитые «100 наркомовских грамм». В помощники ему дают 4 девушки-красноармейца, местного старика-проводника Архипа и его внука-подростка Митю. Погрузив на телеги тару, обоз трогается в путь. За несколько часов этой, казалось бы, рутинной тыловой поездки всем им предстоит пройти настоящие военные испытания: не единожды вступить бой, стать свидетелями высокой доблести и подлой трусости, узнать любовь и ревность.



Веселое кокетство девушек со своим старшиной заканчивается уже при первой серьезной бомбежке. Никто из обозников еще не знает, что впереди их ждут прорвавшиеся немецкие мотоциклисты.

