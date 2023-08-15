Наркомовский обоз (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн
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О сериале
1941 год. Только что вышло постановление Комитета Обороны о водочном довольствии для действующей армии.
Старшина Филиппов получает задание: впервые доставить в стрелковую дивизию те самые знаменитые «100 наркомовских грамм». В помощники ему дают 4 девушки-красноармейца, местного старика-проводника Архипа и его внука-подростка Митю. Погрузив на телеги тару, обоз трогается в путь. За несколько часов этой, казалось бы, рутинной тыловой поездки всем им предстоит пройти настоящие военные испытания: не единожды вступить бой, стать свидетелями высокой доблести и подлой трусости, узнать любовь и ревность.
Веселое кокетство девушек со своим старшиной заканчивается уже при первой серьезной бомбежке. Никто из обозников еще не знает, что впереди их ждут прорвавшиеся немецкие мотоциклисты.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Приключения, Драма
Рейтинг
- Режиссёр
Влад
Фурман
- СМАктёр
Сергей
Маховиков
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- АААктриса
Анна
Арланова
- Актриса
Ирина
Рахманова
- РБАктёр
Ричард
Бондарев
- АПАктёр
Анатолий
Петров
- ДБАктриса
Дарья
Баранова
- АДАктёр
Алексей
Дозморов
- Актриса
Агния
Кузнецова
- КНАктёр
Кирилл
Новицкий
- АШСценарист
Андрей
Шишов
- Продюсер
Анатолий
Чижиков
- НЧПродюсер
Наталья
Чижикова
- СКПродюсер
Сергей
Куликов
- АППродюсер
Армен
Петросян
- АХХудожник
Александр
Холодцов
- МВХудожник
Михаил
Волчек
- ВВМонтажёр
Владимир
Воронин
- АКМонтажёр
Андрей
Компаниец
- МШОператор
Максим
Шинкоренко
- АМКомпозитор
Артур
Мкртчян