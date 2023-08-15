Наркомовский обоз. Сезон 1
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Наркомовский обоз
1-й сезон

Наркомовский обоз (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

9.32011, Наркомовский обоз. Сезон 1 4 серии
Военный, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

1941 год. Только что вышло постановление Комитета Обороны о водочном довольствии для действующей армии.

Старшина Филиппов получает задание: впервые доставить в стрелковую дивизию те самые знаменитые «100 наркомовских грамм». В помощники ему дают 4 девушки-красноармейца, местного старика-проводника Архипа и его внука-подростка Митю. Погрузив на телеги тару, обоз трогается в путь. За несколько часов этой, казалось бы, рутинной тыловой поездки всем им предстоит пройти настоящие военные испытания: не единожды вступить бой, стать свидетелями высокой доблести и подлой трусости, узнать любовь и ревность.

Веселое кокетство девушек со своим старшиной заканчивается уже при первой серьезной бомбежке. Никто из обозников еще не знает, что впереди их ждут прорвавшиеся немецкие мотоциклисты.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Приключения, Драма

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наркомовский обоз»