Миллиарды (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
- 18+56 мин
Миллиарды
Сезон 1 Серия 1
- 18+50 мин
Миллиарды
Сезон 1 Серия 2
- 18+48 мин
Миллиарды
Сезон 1 Серия 3
- 18+54 мин
Миллиарды
Сезон 1 Серия 4
- 18+53 мин
Миллиарды
Сезон 1 Серия 5
- 18+57 мин
Миллиарды
Сезон 1 Серия 6
- 18+56 мин
Миллиарды
Сезон 1 Серия 7
- 18+55 мин
Миллиарды
Сезон 1 Серия 8
- 18+54 мин
Миллиарды
Сезон 1 Серия 9
- 18+55 мин
Миллиарды
Сезон 1 Серия 10
- 18+51 мин
Миллиарды
Сезон 1 Серия 11
- 18+55 мин
Миллиарды
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Звезда хитов «Оставленные», «Нокдаун» и «Иллюзионист» Пол Джаматти в роли бескомпромиссного прокурора Чака Роадса. Если вам нравятся игры без правил, смотрите сериал «Миллиарды» в подписке Amediateka на Wink.
В первом сезоне вы узнаете, что бывает, когда два титана сталкиваются лицом к лицу. Бобби Аксельрод — владелец инвестиционного фонда Axe Capital, которому удалось создать внушительный капитал в годы экономического кризиса. Когда федеральный прокурор Чак Роадс узнает, что Axe Capital использует незаконно полученную инсайдерскую информацию, то начинает преследовать его главу. Теперь прокурор охотится за компроматом на Акса, пытаясь восстановить справедливость и призвать финансиста к ответственности.
Погрузитесь в захватывающую борьбу профессионалов своего дела. Смотрите 1 сезон сериала «Миллиарды» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Колин
Бакси
- Режиссёр
Нил
Бёргер
- ДДРежиссёр
Джон
Дал
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- Актёр
Дэмиэн
Льюис
- Актёр
Пол
Джаматти
- МСАктриса
Мэгги
Сифф
- ДКАктёр
Дэвид
Костабайл
- КРАктриса
Кондола
Рашад
- ДКАктёр
Дэниэл
К. Айзек
- Актёр
Джеффри
ДеМанн
- АКАктёр
Азия
Кейт Диллон
- КААктёр
Келли
АуКойн
- ДСАктёр
Дэн
Содер
- ЭРСценарист
Эндрю
Росс Соркин
- МФСценарист
Мэтт
Феннел
- УРСценарист
Уилли
Реале
- БКПродюсер
Брайан
Коппельман
- ДЛПродюсер
Дэвид
Левин
- ЭВХудожник
Эд
Верро
- ЛБХудожник
Лоуренс
Беннетт
- РЧОператор
Радиум
Чун
- БАКомпозитор
Брендан
Анджелидес