Звезда хитов «Оставленные», «Нокдаун» и «Иллюзионист» Пол Джаматти в роли бескомпромиссного прокурора Чака Роадса. Если вам нравятся игры без правил, смотрите сериал «Миллиарды» в подписке Amediateka на Wink.



В первом сезоне вы узнаете, что бывает, когда два титана сталкиваются лицом к лицу. Бобби Аксельрод — владелец инвестиционного фонда Axe Capital, которому удалось создать внушительный капитал в годы экономического кризиса. Когда федеральный прокурор Чак Роадс узнает, что Axe Capital использует незаконно полученную инсайдерскую информацию, то начинает преследовать его главу. Теперь прокурор охотится за компроматом на Акса, пытаясь восстановить справедливость и призвать финансиста к ответственности.



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