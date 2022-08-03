Миллиарды (сериал, 2018) сезон 3 смотреть онлайн

Сериал «Миллиарды»: продолжение битвы за власть и деньги, где каждый ход может стать последним. Звезда сериалов «Братья по оружию» и «Сага о Форсайтах: Сдается в наем» Дэмиэн Льюис в остросюжетной финансовой драме. Смотрите 3 сезон сериала «Миллиарды» в подписке Amediateka на Wink.



В третьем сезоне мы узнаем о судьбе отношений в семье Аксельродов. Развод Бобби и его жены приводит к разделу имущества, и Лара хочет инвестировать свою долю в другой хедж-фонд. Между тем Чак Роадс продолжает играть на бирже, используя подставных лиц: отец пытается ему помочь, но чаще всего их разговоры оборачиваются скандалом. В Axe Capital зажигается новая звезда — трейдер Тейлор Мейсон, демонстрирующая потенциал, который может превзойти ожидания даже самого Бобби.



Вас ждут новые альянсы, предательства и стратегические игры, которые определят судьбы главных героев. Смотрите сериал «Миллиарды» в подписке Amediateka на Wink.

