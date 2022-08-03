Миллиарды (сериал, 2018) сезон 3 смотреть онлайн
- 18+56 мин
Миллиарды
Сезон 3 Серия 1
- 18+54 мин
Миллиарды
Сезон 3 Серия 2
- 18+56 мин
Миллиарды
Сезон 3 Серия 3
- 18+55 мин
Миллиарды
Сезон 3 Серия 4
- 18+54 мин
Миллиарды
Сезон 3 Серия 5
- 18+58 мин
Миллиарды
Сезон 3 Серия 6
- 18+56 мин
Миллиарды
Сезон 3 Серия 7
- 18+56 мин
Миллиарды
Сезон 3 Серия 8
- 18+50 мин
Миллиарды
Сезон 3 Серия 9
- 18+56 мин
Миллиарды
Сезон 3 Серия 10
- 18+56 мин
Миллиарды
Сезон 3 Серия 11
- 18+53 мин
Миллиарды
Сезон 3 Серия 12
О сериале
Сериал «Миллиарды»: продолжение битвы за власть и деньги, где каждый ход может стать последним. Звезда сериалов «Братья по оружию» и «Сага о Форсайтах: Сдается в наем» Дэмиэн Льюис в остросюжетной финансовой драме. Смотрите 3 сезон сериала «Миллиарды» в подписке Amediateka на Wink.
В третьем сезоне мы узнаем о судьбе отношений в семье Аксельродов. Развод Бобби и его жены приводит к разделу имущества, и Лара хочет инвестировать свою долю в другой хедж-фонд. Между тем Чак Роадс продолжает играть на бирже, используя подставных лиц: отец пытается ему помочь, но чаще всего их разговоры оборачиваются скандалом. В Axe Capital зажигается новая звезда — трейдер Тейлор Мейсон, демонстрирующая потенциал, который может превзойти ожидания даже самого Бобби.
Вас ждут новые альянсы, предательства и стратегические игры, которые определят судьбы главных героев. Смотрите сериал «Миллиарды» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Колин
Бакси
- Режиссёр
Нил
Бёргер
- ДДРежиссёр
Джон
Дал
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- Актёр
Дэмиэн
Льюис
- Актёр
Пол
Джаматти
- МСАктриса
Мэгги
Сифф
- ДКАктёр
Дэвид
Костабайл
- КРАктриса
Кондола
Рашад
- ДКАктёр
Дэниэл
К. Айзек
- Актёр
Джеффри
ДеМанн
- АКАктёр
Азия
Кейт Диллон
- КААктёр
Келли
АуКойн
- ДСАктёр
Дэн
Содер
- ЭРСценарист
Эндрю
Росс Соркин
- МФСценарист
Мэтт
Феннел
- УРСценарист
Уилли
Реале
- БКПродюсер
Брайан
Коппельман
- ДЛПродюсер
Дэвид
Левин
- ЭВХудожник
Эд
Верро
- ЛБХудожник
Лоуренс
Беннетт
- РЧОператор
Радиум
Чун
- БАКомпозитор
Брендан
Анджелидес