Падение империи миллиардера Бобби Аксельрода. Не пропустите продолжение драмы о мире больших денег. Смотрите сериал «Миллиарды» в подписке Amediateka на Wink.



В шестом сезоне новым соперником Чака Роадса становится Майкл Принс, который теперь управляет компаниями, когда-то принадлежавшими Аксу. Принс стремится установить свои правила игры в команде, но сотрудники не видят разницы между им и бывшим шефом. Венди Роадс встает на защиту своих коллег, стараясь оберегать их от новых угроз, которые несет Принс. Между тем неугомонный прокурор начинает преследовать манхэттенских магнатов, обогатившихся благодаря незаконным схемам в бизнесе.



В финале Чак рискнет всем ради того, чтобы разоблачить истинные намерения Принса. Сможет ли прокурор остаться на вершине власти? Смотрите 6 сезон сериала «Миллиарды» в подписке Amediateka на Wink.

