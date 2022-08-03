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Миллиарды
6-й сезон

Миллиарды (сериал, 2022) сезон 6 смотреть онлайн

9.22022, Billions 12 серий
Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

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О сериале

Падение империи миллиардера Бобби Аксельрода. Не пропустите продолжение драмы о мире больших денег. Смотрите сериал «Миллиарды» в подписке Amediateka на Wink.

В шестом сезоне новым соперником Чака Роадса становится Майкл Принс, который теперь управляет компаниями, когда-то принадлежавшими Аксу. Принс стремится установить свои правила игры в команде, но сотрудники не видят разницы между им и бывшим шефом. Венди Роадс встает на защиту своих коллег, стараясь оберегать их от новых угроз, которые несет Принс. Между тем неугомонный прокурор начинает преследовать манхэттенских магнатов, обогатившихся благодаря незаконным схемам в бизнесе.

В финале Чак рискнет всем ради того, чтобы разоблачить истинные намерения Принса. Сможет ли прокурор остаться на вершине власти? Смотрите 6 сезон сериала «Миллиарды» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Миллиарды»