Миллиарды (сериал, 2022) сезон 6 смотреть онлайн
- 18+50 мин
Миллиарды
Сезон 6 Серия 1
- 18+47 мин
Миллиарды
Сезон 6 Серия 2
- 18+46 мин
Миллиарды
Сезон 6 Серия 3
- 18+46 мин
Миллиарды
Сезон 6 Серия 4
- 18+57 мин
Миллиарды
Сезон 6 Серия 5
- 18+50 мин
Миллиарды
Сезон 6 Серия 6
- 18+52 мин
Миллиарды
Сезон 6 Серия 7
- 18+48 мин
Миллиарды
Сезон 6 Серия 8
- 18+52 мин
Миллиарды
Сезон 6 Серия 9
- 18+56 мин
Миллиарды
Сезон 6 Серия 10
- 18+55 мин
Миллиарды
Сезон 6 Серия 11
- 18+56 мин
Миллиарды
Сезон 6 Серия 12
О сериале
Падение империи миллиардера Бобби Аксельрода. Не пропустите продолжение драмы о мире больших денег. Смотрите сериал «Миллиарды» в подписке Amediateka на Wink.
В шестом сезоне новым соперником Чака Роадса становится Майкл Принс, который теперь управляет компаниями, когда-то принадлежавшими Аксу. Принс стремится установить свои правила игры в команде, но сотрудники не видят разницы между им и бывшим шефом. Венди Роадс встает на защиту своих коллег, стараясь оберегать их от новых угроз, которые несет Принс. Между тем неугомонный прокурор начинает преследовать манхэттенских магнатов, обогатившихся благодаря незаконным схемам в бизнесе.
В финале Чак рискнет всем ради того, чтобы разоблачить истинные намерения Принса. Сможет ли прокурор остаться на вершине власти? Смотрите 6 сезон сериала «Миллиарды» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Колин
Бакси
- Режиссёр
Нил
Бёргер
- ДДРежиссёр
Джон
Дал
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- Актёр
Дэмиэн
Льюис
- Актёр
Пол
Джаматти
- МСАктриса
Мэгги
Сифф
- ДКАктёр
Дэвид
Костабайл
- КРАктриса
Кондола
Рашад
- ДКАктёр
Дэниэл
К. Айзек
- Актёр
Джеффри
ДеМанн
- АКАктёр
Азия
Кейт Диллон
- КААктёр
Келли
АуКойн
- ДСАктёр
Дэн
Содер
- ЭРСценарист
Эндрю
Росс Соркин
- МФСценарист
Мэтт
Феннел
- УРСценарист
Уилли
Реале
- БКПродюсер
Брайан
Коппельман
- ДЛПродюсер
Дэвид
Левин
- ЭВХудожник
Эд
Верро
- ЛБХудожник
Лоуренс
Беннетт
- РЧОператор
Радиум
Чун
- БАКомпозитор
Брендан
Анджелидес