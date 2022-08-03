Чак Роадс клянется уничтожить Акса. Узнаете, на что готов герой Пола Джаматти ради победы, в продолжении культовой драмы. Смотрите сериал «Миллиарды» в подписке Amediateka на Wink.



В пятом сезоне Чак Роадс бросает все ресурсы на возобновление борьбы с Аксельродом, только действует он теперь не в открытую. Герой готов пожертвовать собственным браком, лишь бы уничтожить заклятого врага. Бобби, в свою очередь, занят другой проблемой, ведь на горизонте появляется новый опасный соперник — Майк Принс, амбициозный миллиардер, способный обойти Акса и всегда быть на шаг впереди.



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