Миллиарды (сериал, 2020) сезон 5 смотреть онлайн
9.22020, Billions 12 серий
Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
- 18+53 мин
Миллиарды
Сезон 5 Серия 1
- 18+57 мин
Миллиарды
Сезон 5 Серия 2
- 18+55 мин
Миллиарды
Сезон 5 Серия 3
- 18+56 мин
Миллиарды
Сезон 5 Серия 4
- 18+56 мин
Миллиарды
Сезон 5 Серия 5
- 18+54 мин
Миллиарды
Сезон 5 Серия 6
- 18+53 мин
Миллиарды
Сезон 5 Серия 7
- 18+58 мин
Миллиарды
Сезон 5 Серия 8
- 18+53 мин
Миллиарды
Сезон 5 Серия 9
- 18+49 мин
Миллиарды
Сезон 5 Серия 10
- 18+54 мин
Миллиарды
Сезон 5 Серия 11
- 18+57 мин
Миллиарды
Сезон 5 Серия 12
О сериале
Чак Роадс клянется уничтожить Акса. Узнаете, на что готов герой Пола Джаматти ради победы, в продолжении культовой драмы. Смотрите сериал «Миллиарды» в подписке Amediateka на Wink.
В пятом сезоне Чак Роадс бросает все ресурсы на возобновление борьбы с Аксельродом, только действует он теперь не в открытую. Герой готов пожертвовать собственным браком, лишь бы уничтожить заклятого врага. Бобби, в свою очередь, занят другой проблемой, ведь на горизонте появляется новый опасный соперник — Майк Принс, амбициозный миллиардер, способный обойти Акса и всегда быть на шаг впереди.
Реально ли сохранить свою человечность в мире больших денег? Смотрите 5 сезон сериала «Миллиарды» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
8.3 IMDb
- Режиссёр
Колин
Бакси
- Режиссёр
Нил
Бёргер
- ДДРежиссёр
Джон
Дал
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- Актёр
Дэмиэн
Льюис
- Актёр
Пол
Джаматти
- МСАктриса
Мэгги
Сифф
- ДКАктёр
Дэвид
Костабайл
- КРАктриса
Кондола
Рашад
- ДКАктёр
Дэниэл
К. Айзек
- Актёр
Джеффри
ДеМанн
- АКАктёр
Азия
Кейт Диллон
- КААктёр
Келли
АуКойн
- ДСАктёр
Дэн
Содер
- ЭРСценарист
Эндрю
Росс Соркин
- МФСценарист
Мэтт
Феннел
- УРСценарист
Уилли
Реале
- БКПродюсер
Брайан
Коппельман
- ДЛПродюсер
Дэвид
Левин
- ЭВХудожник
Эд
Верро
- ЛБХудожник
Лоуренс
Беннетт
- РЧОператор
Радиум
Чун
- БАКомпозитор
Брендан
Анджелидес