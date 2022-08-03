Миллиарды. Сезон 5
Wink
Сериалы
Миллиарды
5-й сезон

Миллиарды (сериал, 2020) сезон 5 смотреть онлайн

9.22020, Billions 12 серий
Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон

О сериале

Чак Роадс клянется уничтожить Акса. Узнаете, на что готов герой Пола Джаматти ради победы, в продолжении культовой драмы. Смотрите сериал «Миллиарды» в подписке Amediateka на Wink.

В пятом сезоне Чак Роадс бросает все ресурсы на возобновление борьбы с Аксельродом, только действует он теперь не в открытую. Герой готов пожертвовать собственным браком, лишь бы уничтожить заклятого врага. Бобби, в свою очередь, занят другой проблемой, ведь на горизонте появляется новый опасный соперник — Майк Принс, амбициозный миллиардер, способный обойти Акса и всегда быть на шаг впереди.

Реально ли сохранить свою человечность в мире больших денег? Смотрите 5 сезон сериала «Миллиарды» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Миллиарды»