Миллиарды. Сезон 1. Серия 10
Миллиарды
1-й сезон
10-я серия
9.22016, Billions
Драма18+
Миллиарды (сериал, 2016) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

О сериале

Противостояние олигарха и прокурора в мире больших денег. Культовая драма от создателей хитов «Во все тяжкие» и «Тринадцать друзей Оушена». Бобби Аксельрод — финансовый гений и глава хедж-фонда Axe Capital, с которым сотрудничают лучшие трейдеры. Амбициозный прокурор Чак Роадс жаждет разоблачить тщеславного миллиардера и отправить его за решетку. После очередной скандальной сделки прокурор подключает все свои связи, желая найти компромат на Аскельдрода. Интриги добавляет тот факт, что супруга Чака, Венди Роадс, работает личным психотерапевтом Бобби и знает секреты его компании.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.3 IMDb

