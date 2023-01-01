Мальчик-дельфин (мультсериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Мальчик и дельфин живут как братья в мире с другими подводными обитателями. Мальчик мечтает найти свою маму, но злобный Осьминог постоянно мешает его планам. Он пытается отравить рыб и животных токсином, чтобы подчинить их своей воле. Только вместе Мальчик и Дельфин могут помешать Осьминогу и спасти друзей.



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