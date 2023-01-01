Мальчик-дельфин. Сезон 1. Серия 5
Wink
Детям
Мальчик-дельфин
1-й сезон
5-я серия
2023, Мальчик-дельфин. Сезон 1. Серия 5
Приключения, Мультсериалы0+

Мальчик-дельфин (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

О сериале

Мальчик и дельфин живут как братья в мире с другими подводными обитателями. Мальчик мечтает найти свою маму, но злобный Осьминог постоянно мешает его планам. Он пытается отравить рыб и животных токсином, чтобы подчинить их своей воле. Только вместе Мальчик и Дельфин могут помешать Осьминогу и спасти друзей.

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Страна
Россия
Жанр
Приключения, Мультсериалы
Качество
Full HD

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