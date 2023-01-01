Мальчик-дельфин (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн бесплатно

Выросший в подводном мире мальчик помогает своим друзьям давать отпор козням коварного Осьминога и его непутевого последователя Шамми. Мультсериал «Мальчик-дельфин» — новые приключения полюбившихся героев красочной сказки.



Дела в подводном мире идут своим чередом. Морские жители исследуют тайны, изобретают новые игры и празднуют дни рождения. Однако за всеми ними через видоискатель следит хитрый Осьминог, вырывший себе логово на дне океана. Вместе с преданным, но не слишком сообразительным крабом Шамми Осьминог готовит пакости, чтобы отравить жизнь остальным. Но если кто-то попадет в серьезную беду, он зовет на помощь Мальчика-дельфина, который найдет выход из сложной ситуации.



Не пропустите захватывающие истории и включайте «Мальчик-дельфин». Мультсериал 2023 года ждет вас на видеосервисе Wink.



Сериал Мальчик-дельфин 1 сезон 23 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.