Мальчик-дельфин (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

8.42023, Мальчик-дельфин. Сезон 1. Серия 13
Приключения, Мультсериалы0+

Выросший в подводном мире мальчик помогает своим друзьям давать отпор козням коварного Осьминога и его непутевого последователя Шамми. Мультсериал «Мальчик-дельфин» — новые приключения полюбившихся героев красочной сказки.

Дела в подводном мире идут своим чередом. Морские жители исследуют тайны, изобретают новые игры и празднуют дни рождения. Однако за всеми ними через видоискатель следит хитрый Осьминог, вырывший себе логово на дне океана. Вместе с преданным, но не слишком сообразительным крабом Шамми Осьминог готовит пакости, чтобы отравить жизнь остальным. Но если кто-то попадет в серьезную беду, он зовет на помощь Мальчика-дельфина, который найдет выход из сложной ситуации.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
10 мин / 00:10

