WinkДетямМальчик-дельфин1-й сезон2-я серия
2023, Мальчик-дельфин. Сезон 1. Серия 2
Приключения, Мультсериалы0+
Мальчик-дельфин (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Мальчик и дельфин живут как братья в мире с другими подводными обитателями. Мальчик мечтает найти свою маму, но злобный Осьминог постоянно мешает его планам. Он пытается отравить рыб и животных токсином, чтобы подчинить их своей воле. Только вместе Мальчик и Дельфин могут помешать Осьминогу и спасти друзей.
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