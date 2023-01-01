Ловушка для полтергейста. Сезон 1
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Ловушка для полтергейста
1-й сезон

Ловушка для полтергейста (сериал, 2004) сезон 1 смотреть онлайн

8.32004, Ловушка для полтергейста. Сезон 1 2 серии
Комедии, Триллеры12+

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1-й сезон

О сериале

Жена выгнала Андрея из дому. После нескольких дней скитаний он попадает в квартиру Матвея, расположенную в доме №13. Помимо Матвея в квартире обитает невидимый до поры до времени домовой Федя. Федя не дает скучать новому квартиранту - то штаны спалит, то устроит маленькое землетрясение. При ближайшем знакомстве полтергейст оказывает как две капли воды похожим на своего хозяина Матвея. Андрею и Феде удивительным образом удается подружиться и жизнь Андрея начинает налаживаться...

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Страна
Россия
Жанр
Комедии, Триллеры

Рейтинг

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