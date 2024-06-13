Ловушка для полтергейста (сериал, 2004) смотреть онлайн

Жена выгнала Андрея из дому. После нескольких дней скитаний он попадает в квартиру Матвея, расположенную в доме №13. Помимо Матвея в квартире обитает невидимый до поры до времени домовой Федя. Федя не дает скучать новому квартиранту - то штаны спалит, то устроит маленькое землетрясение. При ближайшем знакомстве полтергейст оказывает как две капли воды похожим на своего хозяина Матвея. Андрею и Феде удивительным образом удается подружиться и жизнь Андрея начинает налаживаться...

