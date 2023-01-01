Красотки (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Таня живет в маленьком провинциальном городе со своим дедом. Ее сестра Ольга давно уехала в Москву и практически разорвала связь с родственниками. Таня работает в музее, жениха у нее нет и каких-либо перспектив устроить свою личную жизнь не предвидится. Внезапно дед Тани серьезно заболевает, он просит Таню разыскать и привезти Ольгу. После непростых поисков сестры наконец встречаются. Ольга рада Татьяне, она живет в совершенно необыкновенной, по Таниным меркам, квартире. Все, что связано со столичной жизнью сестры, вызывает у Тани абсолютный восторг. Единственное о чем не очень охотно говорит Ольга – это о своей работе. Но Таня под впечатлением от встречи с сестрой не придает этому особого значения…



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