Красотки (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
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Сюжет
Таня живет в маленьком провинциальном городе со своим дедом. Ее сестра Ольга давно уехала в Москву и практически разорвала связь с родственниками. Таня работает в музее, жениха у нее нет и каких-либо перспектив устроить свою личную жизнь не предвидится. Внезапно дед Тани серьезно заболевает, он просит Таню разыскать и привезти Ольгу. После непростых поисков сестры наконец встречаются. Ольга рада Татьяне, она живет в совершенно необыкновенной, по Таниным меркам, квартире. Все, что связано со столичной жизнью сестры, вызывает у Тани абсолютный восторг. Единственное о чем не очень охотно говорит Ольга – это о своей работе. Но Таня под впечатлением от встречи с сестрой не придает этому особого значения…
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Информация
Рейтинг
- СКРежиссёр
Сергей
Кешишев
- АПАктриса
Анна
Попова
- ОСАктриса
Ольга
Смирнова
- ДШАктёр
Дмитрий
Шевченко
- Актёр
Станислав
Бондаренко
- ЮПАктриса
Юля
Паршута
- НСАктриса
Николь
Спиридонова
- НРАктёр
Николай
Р�азуменко
- Актриса
Маргарита
Дьяченкова
- МШАктёр
Мартин
Шевелёв
- ТЛАктриса
Татьяна
Лебедькова
- ДГСценарист
Дмитрий
Грачев
- МДСценарист
Марика
Девич
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИНПродюсер
Илья
Неретин
- СКПродюсер
Сергей
Кешишев
- ВФПродюсер
Виктория
Фишер
- ЭБХудожница
Элина
Бурдо
- ЕСОператор
Егор
Суровцев
- ИККомпозитор
Игорь
Кантюков