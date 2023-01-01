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Клуб женщин
1-й сезон

Клуб женщин (сериал, 1987) сезон 1 смотреть онлайн

7.91987, Клуб женщин. Сезон 1 2 серии
Комедии6+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Майя Дмитриевна – энергичная и властная женщина, привыкшая руководить окружающими. Как же с таким характером выйти на пенсию и сидеть дома, наблюдая как жизнь проходит мимо? К счастью для Майи три еe подруги увольняются практически в один день с ней. Отмечая выход на пенсию, женщины решают жить полной жизнью. У них целое море планов, к осуществлению которых они приступают незамедлительно. Для начала Майя тащит одну из подруг на дискотеку для одиноких сердец. Так и начинаются их приключения.

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клуб женщин»