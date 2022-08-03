Клуб женщин (сериал, 1987) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Майя Дмитриевна – энергичная и властная женщина, привыкшая руководить окружающими. Как же с таким характером выйти на пенсию и сидеть дома, наблюдая как жизнь проходит мимо? К счастью для Майи три еe подруги увольняются практически в один день с ней. Отмечая выход на пенсию, женщины решают жить полной жизнью. У них целое море планов, к осуществлению которых они приступают незамедлительно. Для начала Майя тащит одну из подруг на дискотеку для одиноких сердец. Так и начинаются их приключения.

