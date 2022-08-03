WinkСериалыКлуб женщин1-й сезон2-я серия
Клуб женщин (сериал, 1987) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
7.91987, Клуб женщин. Серия 2
Комедия6+
Майя Дмитриевна – энергичная и властная женщина, привыкшая руководить окружающими. Как же с таким характером выйти на пенсию и сидеть дома, наблюдая как жизнь проходит мимо? К счастью для Майи три еe подруги увольняются практически в один день с ней. Отмечая выход на пенсию, женщины решают жить полной жизнью. У них целое море планов, к осуществлению которых они приступают незамедлительно. Для начала Майя тащит одну из подруг на дискотеку для одиноких сердец. Так и начинаются их приключения.
6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ВФРежиссёр
Владимир
Фокин
- АШАктриса
Антонина
Шуранова
- ЕРАктриса
Екатерина
Райкина
- МПАктриса
Марина
Полицеймако
- МПАктриса
Марина
Полбенцева
- ВТАктёр
Владимир
Точилин
- АСАктёр
Александр
Соловьев
- Актёр
Алексей
Петренко
- ИКАктёр
Игорь
Кваша
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- АЮАктёр
Андрей
Юренев
- АГСценарист
Анатолий
Гребнев
- АПХудожник
Александр
Попов
- ЕЗМонтажёр
Елена
Заболоцкая
- СФОператор
Сергей
Филиппов
- ВГКомпозитор
Вячеслав
Ганелин