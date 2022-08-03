Клуб женщин. Серия 2
Wink
Сериалы
Клуб женщин
1-й сезон
2-я серия

Клуб женщин (сериал, 1987) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

7.91987, Клуб женщин. Серия 2
Комедия6+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Майя Дмитриевна – энергичная и властная женщина, привыкшая руководить окружающими. Как же с таким характером выйти на пенсию и сидеть дома, наблюдая как жизнь проходит мимо? К счастью для Майи три еe подруги увольняются практически в один день с ней. Отмечая выход на пенсию, женщины решают жить полной жизнью. У них целое море планов, к осуществлению которых они приступают незамедлительно. Для начала Майя тащит одну из подруг на дискотеку для одиноких сердец. Так и начинаются их приключения.

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клуб женщин»