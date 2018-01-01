Wink
Сериалы
Хороший парень
1-й сезон

Хороший парень (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

2017, Хороший парень. Сезон 1 20 серий
Драма, Мелодрама18+

О сериале

Олег — порядочный парень, учится в университете, мечтает стать врачом и жениться на подруге детства Насте. Но в один миг вся его жизнь переворачивается. Настя нечаянно убила человека. Из любви к ней Олег решает помочь ей избежать тюрьмы и берет вину на себя… Через 6 лет парня досрочно освобождают. Но его невеста уже замужем за другим. Олег оказывается перед выбором: мстить или продолжать любить, забыть всe и уйти или попытаться что-то изменить?

Страна
Украина
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

6.3 КиноПоиск

