Хороший доктор (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Главный герой сериала — невероятно талантливый доктор, который работает хирургом, несмотря на изначальные возражения своих многочисленных коллег. Это связано с тем, что у парня аутизм и синдром саванта. Многие врачи считают, что с таким диагнозом проводить операции нельзя, и парень представляет опасность для пациентов.
Однако молодой доктор, оказавшийся случайным свидетелем, уличной катастрофы проводит сложные манипуляции, и тем самым на глазах изумленной публики спасает пострадавшего имевшего сложную патологию. Этот случай заставляет коллег дать шанс на хирургическую деятельность аутичному парню. Да у него развитие как у маленького ребенка, да он не умеет говорить красивых речей, но в искусстве хирурга он настоящий ас, способный творить, невероятны чудеса. Главное в умении хирурга, дарить людям шанс на продолжение жизни, и с этим нестандартный врач справляется просто блестяще.
Рейтинг
- СДРежиссёр
Стивен
ДеПол
- ГХРежиссёр
Гари
Хоуз
- Актёр
Фредди
Хаймор
- Актёр
Хилл
Харпер
- Актёр
Ричард
Шифф
- КЧАктриса
Кристина
Чанг
- ПСАктриса
Пейдж
Спара
- ФГАктриса
Фиона
Губелманн
- УЮАктёр
Уилл
Юн Ли
- АТАктриса
Антония
Томас
- НГАктёр
Николас
Гонсалес
- БХАктриса
Брайа
Хендерсон
- НГАктёр
Ной
Галвин
- ПБСценарист
Питер
Блейк
- УРСценарист
Уильям
Ротко
- ДШПродюсер
Дэвид
Шор
- ДДПродюсер
Дэниэл
Дэ Ким
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- Актёр дубляжа
Сергей
Анненков
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ЧМХудожник
Чарльз
М. Лагола
- МДХудожник
Майкл
Джой
- ПФМонтажёр
Пол
Фонтейн
- ДСОператор
Джон
С. Бартли
- СБОператор
Стирлинг
Бэнкрофт
- Композитор
Дэн
Ромер