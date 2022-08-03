Хороший доктор (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Главный герой сериала — невероятно талантливый доктор, который работает хирургом, несмотря на изначальные возражения своих многочисленных коллег. Это связано с тем, что у парня аутизм и синдром саванта. Многие врачи считают, что с таким диагнозом проводить операции нельзя, и парень представляет опасность для пациентов.



Однако молодой доктор, оказавшийся случайным свидетелем, уличной катастрофы проводит сложные манипуляции, и тем самым на глазах изумленной публики спасает пострадавшего имевшего сложную патологию. Этот случай заставляет коллег дать шанс на хирургическую деятельность аутичному парню. Да у него развитие как у маленького ребенка, да он не умеет говорить красивых речей, но в искусстве хирурга он настоящий ас, способный творить, невероятны чудеса. Главное в умении хирурга, дарить людям шанс на продолжение жизни, и с этим нестандартный врач справляется просто блестяще.

