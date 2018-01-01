Wink
Как это делается в Америке
1-й сезон

Как это делается в Америке (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

7.92010, How to Make It in America 1 8 серий
Драма, Комедия18+

О сериале

Cериал о двух молодых бизнесменах, Кэме и Бене, стремящихся к американской мечте. Они разбираются в модных шмотках, ходят по стильным тусовкам, но сами не нашли себя в жизни. Они перебиваются тем, что перепродают всякие эксклюзивные шмотки.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Как это делается в Америке»