Как это делается в Америке
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Как это делается в Америке

Как это делается в Америке (сериал, 2010) смотреть онлайн

7.92010, How to Make It in America 2 сезона
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Cериал о двух молодых бизнесменах, Кэме и Бене, стремящихся к американской мечте. Они разбираются в модных шмотках, ходят по стильным тусовкам, но сами не нашли себя в жизни. Они перебиваются тем, что перепродают всякие эксклюзивные шмотки. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Как это делается в Америке»

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