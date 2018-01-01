WinkСериалыКак долго я тебя ждала1-й сезон
Как долго я тебя ждала (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
2019, Как долго я тебя ждала. Сезон 1
Драма, Мелодрама18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Отец девушки обвиняет ее жениха в убийстве. Отечественная драма о любви длиною в жизнь. Жанна и Роман с детства любят друг друга и мечтают пожениться, однако отец не одобряет выбор дочери и подставляет Романа, обвинив в убийстве, которое тот не совершал. Отчаявшаяся девушка соглашается на сделку с авторитетом криминального мира Славой Карповым: если Жанна станет его женой, он возьмет под защиту ее возлюбленного. Спустя некоторое время Рома выходит из тюрьмы и женится на другой, считая, что Жанна его предала. Не терпится узнать, черзе что придется пройти возлюбленным? Оставайтесь с Wink, чтобы смотреть сериал «Как долго я тебя ждала» на нашем видеосервисе в хорошем качестве!
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
2.9 IMDb