Как долго я тебя ждала (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Отец девушки обвиняет ее жениха в убийстве. Отечественная драма о любви длиною в жизнь. Жанна и Роман с детства любят друг друга и мечтают пожениться, однако отец не одобряет выбор дочери и подставляет Романа, обвинив в убийстве, которое тот не совершал. Отчаявшаяся девушка соглашается на сделку с авторитетом криминального мира Славой Карповым: если Жанна станет его женой, он возьмет под защиту ее возлюбленного. Спустя некоторое время Рома выходит из тюрьмы и женится на другой, считая, что Жанна его предала.


