И просто так (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
- 18+39 мин
И просто так
Сезон 1 Серия 1
- 18+40 мин
И просто так
Сезон 1 Серия 2
- 18+37 мин
И просто так
Сезон 1 Серия 3
- 18+37 мин
И просто так
Сезон 1 Серия 4
- 18+28 мин
И просто так
Сезон 1 Серия 5
- 18+33 мин
И просто так
Сезон 1 Серия 6
- 18+34 мин
И просто так
Сезон 1 Серия 7
- 18+30 мин
И просто так
Сезон 1 Серия 8
- 18+29 мин
И просто так
Сезон 1 Серия 9
- 18+26 мин
И просто так
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Несравненная Сара Джессика Паркер в роли колумнистки Кэрри Брэдшоу возвращается на экраны в новой главе истории о дружбе, любви и самоопределении в Нью-Йорке! Смотрите 1 сезон сериала «И просто так» в подписке Amediateka на Wink.
В первом сезоне вы вновь встретитесь с любимыми героинями, для которых возраст не стал серьезной преградой на пути к счастью. Кэрри, Миранда и Шарлотта продолжают встречаться и делиться новостями о жизни в мегаполисе. Первый сезон открывает новую страницу в их истории: Кэрри пытается найти утешение после неожиданной трагедии в выпуске подкастов, Миранда сталкивается с карьерными и семейными проблемами, а Шарлотта познает сложности материнства. Вместе они исследуют новые аспекты любви, дружбы и самопознания, находя поддержку и понимание друг у друга.
Не терпится узнать, что ждет любимых героинь дальше? Тогда продолжайте смотреть сериал «И просто так» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- МПРежиссёр
Майкл
Патрик Кинг
- СНРежиссёр
Синтия
Никсон
- ДРРежиссёр
Джиллиан
Робеспьер
- Режиссёр
Ниша
Ганатра
- Актриса
Сара
Джессика Паркер
- КДАктриса
Кристин
Дэвис
- СНАктриса
Синтия
Никсон
- СРАктриса
Сара
Рамирес
- Актёр
Марио
Кантоне
- ЭХАктёр
Эван
Хэндлер
- СЧАктриса
Сарита
Чоудри
- НААктриса
Николь
Ари Паркер
- КПАктриса
Карен
Питтман
- АСАктриса
Алекса
Суинтон
- МПСценарист
Майкл
Патрик Кинг
- ДССценарист
Даррен
Стар
- МБПродюсер
Майкл
Беренбаум
- КДПродюсер
Кристин
Дэвис
- СБХудожник
Сэм
Бейдер
- МБМонтажёр
Майкл
Беренбаум
- АЗКомпозитор
Аарон
Зигман