Несравненная Сара Джессика Паркер в роли колумнистки Кэрри Брэдшоу возвращается на экраны в новой главе истории о дружбе, любви и самоопределении в Нью-Йорке! Смотрите 1 сезон сериала «И просто так» в подписке Amediateka на Wink.



В первом сезоне вы вновь встретитесь с любимыми героинями, для которых возраст не стал серьезной преградой на пути к счастью. Кэрри, Миранда и Шарлотта продолжают встречаться и делиться новостями о жизни в мегаполисе. Первый сезон открывает новую страницу в их истории: Кэрри пытается найти утешение после неожиданной трагедии в выпуске подкастов, Миранда сталкивается с карьерными и семейными проблемами, а Шарлотта познает сложности материнства. Вместе они исследуют новые аспекты любви, дружбы и самопознания, находя поддержку и понимание друг у друга.



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