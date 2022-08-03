И просто так. Сезон 1
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И просто так
1-й сезон

И просто так (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.82021, And Just Like That... 10 серий
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Несравненная Сара Джессика Паркер в роли колумнистки Кэрри Брэдшоу возвращается на экраны в новой главе истории о дружбе, любви и самоопределении в Нью-Йорке! Смотрите 1 сезон сериала «И просто так» в подписке Amediateka на Wink.

В первом сезоне вы вновь встретитесь с любимыми героинями, для которых возраст не стал серьезной преградой на пути к счастью. Кэрри, Миранда и Шарлотта продолжают встречаться и делиться новостями о жизни в мегаполисе. Первый сезон открывает новую страницу в их истории: Кэрри пытается найти утешение после неожиданной трагедии в выпуске подкастов, Миранда сталкивается с карьерными и семейными проблемами, а Шарлотта познает сложности материнства. Вместе они исследуют новые аспекты любви, дружбы и самопознания, находя поддержку и понимание друг у друга.

Не терпится узнать, что ждет любимых героинь дальше? Тогда продолжайте смотреть сериал «И просто так» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «И просто так»