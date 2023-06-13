И просто так (сериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн

Долгожданное продолжение сиквела культовой мелодрамы «Секс в большом городе». Смотрите 2 сезон сериала «И просто так» в подписке Amediateka на Wink.



Второй сезон раскрывает новые грани жизни главных героинь. Кэрри продолжает развивать свой подкаст, но пока не спешит заводить серьезные отношения, ведь боль от утраты мужа еще не утихла. Все меняется, когда она встречает бывшего возлюбленного по имени Эйдан. Миранда находит нового партнера и вступает в борьбу с алкогольной зависимостью, а Шарлотта снова фокусируется на семейной жизни и проблемах воспитания детей-подростков.



Как будут развиваться события дальше, узнаете в продолжении оригинального драмеди о жизни подруг в большом городе «И просто так».


