И просто так (сериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн
- 18+39 мин
И просто так
Сезон 2 Серия 1
- 18+42 мин
И просто так
Сезон 2 Серия 2
- 18+43 мин
И просто так
Сезон 2 Серия 3
- 18+37 мин
И просто так
Сезон 2 Серия 4
- 18+40 мин
И просто так
Сезон 2 Серия 5
- 18+40 мин
И просто так
Сезон 2 Серия 6
- 18+39 мин
И просто так
Сезон 2 Серия 7
- 18+39 мин
И просто так
Сезон 2 Серия 8
- 18+40 мин
И просто так
Сезон 2 Серия 9
- 18+35 мин
И просто так
Сезон 2 Серия 10
- 18+39 мин
И просто так
Сезон 2 Серия 11
О сериале
Долгожданное продолжение сиквела культовой мелодрамы «Секс в большом городе». Смотрите 2 сезон сериала «И просто так» в подписке Amediateka на Wink.
Второй сезон раскрывает новые грани жизни главных героинь. Кэрри продолжает развивать свой подкаст, но пока не спешит заводить серьезные отношения, ведь боль от утраты мужа еще не утихла. Все меняется, когда она встречает бывшего возлюбленного по имени Эйдан. Миранда находит нового партнера и вступает в борьбу с алкогольной зависимостью, а Шарлотта снова фокусируется на семейной жизни и проблемах воспитания детей-подростков.
Как будут развиваться события дальше, узнаете в продолжении оригинального драмеди о жизни подруг в большом городе «И просто так». Смотрите сериал «И просто так» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- МПРежиссёр
Майкл
Патрик Кинг
- СНРежиссёр
Синтия
Никсон
- ДРРежиссёр
Джиллиан
Робеспьер
- Режиссёр
Ниша
Ганатра
- Актриса
Сара
Джессика Паркер
- КДАктриса
Кристин
Дэвис
- СНАктриса
Синтия
Никсон
- СРАктриса
Сара
Рамирес
- Актёр
Марио
Кантоне
- ЭХАктёр
Эван
Хэндлер
- СЧАктриса
Сарита
Чоудри
- НААктриса
Николь
Ари Паркер
- КПАктриса
Карен
Питтман
- АСАктриса
Алекса
Суинтон
- МПСценарист
Майкл
Патрик Кинг
- ДССценарист
Даррен
Стар
- МБПродюсер
Майкл
Беренбаум
- КДПродюсер
Кристин
Дэвис
- СБХудожник
Сэм
Бейдер
- МБМонтажёр
Майкл
Беренбаум
- АЗКомпозитор
Аарон
Зигман