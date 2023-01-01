И просто так. Сезон 2. Серия 10
Wink
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И просто так
2-й сезон
10-я серия
8.82023, And Just Like That...
Комедии, Драмы18+
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И просто так. Сезон 2. Серия 10 сериал смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Героини «Секса в большом городе» возвращаются двадцать лет спустя! Продолжение культового сериала о жизни лучших подруг в Нью-Йорке.Кэрри, Шарлотта и Миранда в очередной раз доказывают, что настоящая женская дружба существует. Они все также обсуждают личные дела и неловкие ситуации и стараются приспособиться к новой реальности. Кэрри участвует в подкасте и переживает ужасную трагедию, случившуюся с Мистером Бигом, Шарлотта посвящает все свое время заботе о семье, а Миранда продолжает карьеру адвоката. Не пропустите возвращение Саманты и Эйдана, познакомьтесь с новыми яркими персонажами, которые повлияют на судьбы подруг, и погружайтесь в захватывающую жизнь Кэрри, Шарлотты и Миранды в большом городе. Для этого оформляйте подписку на Wink и включайте сериал «И просто так» —смотреть онлайн бесплатно его можно на нашем видеосервисе прямо сейчас!

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «И просто так»

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