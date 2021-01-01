И просто так (сериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Героини «Секса в большом городе» возвращаются двадцать лет спустя! Продолжение культового сериала о жизни лучших подруг в Нью-Йорке.Кэрри, Шарлотта и Миранда в очередной раз доказывают, что настоящая женская дружба существует. Они все также обсуждают личные дела и неловкие ситуации и стараются приспособиться к новой реальности. Кэрри участвует в подкасте и переживает ужасную трагедию, случившуюся с Мистером Бигом, Шарлотта посвящает все свое время заботе о семье, а Миранда продолжает карьеру адвоката. Не пропустите возвращение Саманты и Эйдана, познакомьтесь с новыми яркими персонажами, которые повлияют на судьбы подруг, и погружайтесь в захватывающую жизнь Кэрри, Шарлотты и Миранды в большом городе. Для этого оформляйте подписку на Wink и включайте сериал «И просто так» —смотреть онлайн бесплатно его можно на нашем видеосервисе прямо сейчас!



Сериал И просто так 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.