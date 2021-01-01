И просто так (сериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
- 18+39 мин
И просто так
Сезон 1 Серия 1
- 18+40 мин
И просто так
Сезон 1 Серия 2
- 18+37 мин
И просто так
Сезон 1 Серия 3
- 18+37 мин
И просто так
Сезон 1 Серия 4
- 18+28 мин
И просто так
Сезон 1 Серия 5
- 18+33 мин
И просто так
Сезон 1 Серия 6
- 18+34 мин
И просто так
Сезон 1 Серия 7
- 18+30 мин
И просто так
Сезон 1 Серия 8
- 18+29 мин
И просто так
Сезон 1 Серия 9
- 18+26 мин
И просто так
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Героини «Секса в большом городе» возвращаются двадцать лет спустя! Продолжение культового сериала о жизни лучших подруг в Нью-Йорке.Кэрри, Шарлотта и Миранда в очередной раз доказывают, что настоящая женская дружба существует. Они все также обсуждают личные дела и неловкие ситуации и стараются приспособиться к новой реальности. Кэрри участвует в подкасте и переживает ужасную трагедию, случившуюся с Мистером Бигом, Шарлотта посвящает все свое время заботе о семье, а Миранда продолжает карьеру адвоката. Не пропустите возвращение Саманты и Эйдана, познакомьтесь с новыми яркими персонажами, которые повлияют на судьбы подруг, и погружайтесь в захватывающую жизнь Кэрри, Шарлотты и Миранды в большом городе. Для этого оформляйте подписку на Wink и включайте сериал «И просто так» —смотреть онлайн бесплатно его можно на нашем видеосервисе прямо сейчас!
Сериал И просто так 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- МПРежиссёр
Майкл
Патрик Кинг
- СНРежиссёр
Синтия
Никсон
- ДРРежиссёр
Джиллиан
Робеспьер
- Режиссёр
Ниша
Ганатра
- Актриса
Сара
Джессика Паркер
- КДАктриса
Кристин
Дэвис
- СНАктриса
Синтия
Никсон
- СРАктриса
Сара
Рамирес
- Актёр
Марио
Кантоне
- ЭХАктёр
Эван
Хэндлер
- СЧАктриса
Сарита
Чоудри
- НААктриса
Николь
Ари Паркер
- КПАктриса
Карен
Питтман
- АСАктриса
Алекса
Суинтон
- МПСценарист
Майкл
Патрик Кинг
- ДССценарист
Даррен
Стар
- МБПродюсер
Майкл
Беренбаум
- КДПродюсер
Кристин
Дэвис
- СБХудожник
Сэм
Бейдер
- МБМонтажёр
Майкл
Беренбаум
- АЗКомпозитор
Аарон
Зигман