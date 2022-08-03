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Гражданский брак
1-й сезон

Гражданский брак (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

2017, Гражданский брак. Сезон 1 16 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

После года счастливых отношений Ника и Тема решают жить вместе, не поженившись. Они переселяются в старую бабушкину квартиру, где их любовь должна выдержать суровое и непредсказуемое испытание бытом.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гражданский брак»