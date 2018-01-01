Грань (сериал, 2011) сезон 4 смотреть онлайн

Wink
Грань
4-й сезон

9.32011, Fringe 22 серии
Фантастика, Триллер18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Спецагент ФБР Оливия Данэм поступает на службу в межведомственное подразделение «Грань», которое занимается серией необъяснимых наукой преступлений под кодовым названием «Схема». К своим расследованиям Оливия подключает безумного ученого Уолтера Бишопа и его одаренного сына Питера.

Страна
Канада, США
Жанр
Мистика, Фантастика, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb

