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Грань
2-й сезон

Грань (сериал, 2008) сезон 2 смотреть онлайн

9.32008, Fringe 23 серии
Фантастика, Триллер18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Спецагент ФБР Оливия Данэм поступает на службу в межведомственное подразделение «Грань», которое занимается серией необъяснимых наукой преступлений под кодовым названием «Схема». К своим расследованиям Оливия подключает безумного ученого Уолтера Бишопа и его одаренного сына Питера.

Страна
США, Канада
Жанр
Мистика, Фантастика, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Грань»