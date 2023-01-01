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Есть нюансы
1-й сезон

Есть нюансы (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

7.42019, Есть нюансы. Сезон 1 8 серий
Комедии12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

«Синий чулок» – библиотекарь Спичкина, замученные семейным бытом супруги Чепиковы, горе-бизнесмен, авантюрист Бондаренко, приговоренный к домашнему аресту в глухой деревне. Что объединяет всех этих людей? Только одно – сеансы у экстравагантного психолога Александра Сергеевича. Удивить его довольно трудно – скорее, он постоянно удивляет своих пациентов. Но опытный психолог знает – у каждого, даже самого обычного человека, есть свои нюансы.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

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