Биография

Евгения Свиридова — российская актриса кино и театра. Родилась в Волгограде 1 февраля 1986 года. С малых лет будущая актриса увлекалась пением. С 12 лет она активно участвовала в различных вокальных конкурсах и фестивалях, занимая высокие места. По окончании школы решила учиться актерскому мастерству, для чего поступила в столичное Щукинское училище. Девушка обучалась под руководством Павла Любимцева и успешно получила диплом в 2007 году. Затем она поступила на службу в Московский академический театр сатиры, где проработала 10 лет. С 2018 года участвует в постановках Театра имени Миронова. Также она известна как блогер за счет своих коротких юмористических видео в социальных сетях. В кино Евгения Свиридова впервые снялась в 2006 году. Дебютным для нее стал проект «Волкодав из рода Серых Псов». Еще через три года актриса появилась в картинах «Короткое замыкание» и «Одна семья». В этот период ее также пригласили сняться в популярном телесериале «Универ». Следующая заметная работа с участием актрисы — многосерийный проект «Закрытая школа». Исполнила небольшую роль в полнометражном фильме «Марафон желаний». Также в ее творческой биографии выделяются проекты «Ментовские войны 11», «Детдомовка», «Галыгин.ру».