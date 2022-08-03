Есть нюансы (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

«Синий чулок» – библиотекарь Спичкина, замученные семейным бытом супруги Чепиковы, горе-бизнесмен, авантюрист Бондаренко, приговоренный к домашнему аресту в глухой деревне. Что объединяет всех этих людей? Только одно – сеансы у экстравагантного психолога Александра Сергеевича. Удивить его довольно трудно – скорее, он постоянно удивляет своих пациентов. Но опытный психолог знает – у каждого, даже самого обычного человека, есть свои нюансы.

