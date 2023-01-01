Ее секрет. Сезон 1
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Ее секрет
1-й сезон

Ее секрет (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, Ее секрет. Сезон 1 4 серии
Детектив18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Игорь – молодой перспективный юрист, делающий первые шаги по завоеванию Москвы. И удача на его стороне – его берут на работу в крупную девелоперскую компанию. Впереди блестящая карьера и счастливая жизнь с красавицей Жанной. Их роман стремительно развивается, когда Игорь вдруг понимает, что дочь главы компании по уши влюблена в него. Маша – девушка невзрачная, словно не от мира сего, но стоит Игорю только ответить взаимностью единственной дочери олигарха, как все, о чем он мечтал, сбудется. Несколько месяцев Игорь ведет мучительную двойную жизнь, прежде чем окончательно делает выбор в пользу богатой наследницы. Однако он не догадывается, что стал пешкой в чужой игре.

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Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Ее секрет»