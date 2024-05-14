Ее секрет (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.72018, Ее секрет. Сезон 1. Серия 2
Детектив18+
Игорь – молодой перспективный юрист, делающий первые шаги по завоеванию Москвы. И удача на его стороне – его берут на работу в крупную девелоперскую компанию. Впереди блестящая карьера и счастливая жизнь с красавицей Жанной. Их роман стремительно развивается, когда Игорь вдруг понимает, что дочь главы компании по уши влюблена в него. Маша – девушка невзрачная, словно не от мира сего, но стоит Игорю только ответить взаимностью единственной дочери олигарха, как все, о чем он мечтал, сбудется. Несколько месяцев Игорь ведет мучительную двойную жизнь, прежде чем окончательно делает выбор в пользу богатой наследницы. Однако он не догадывается, что стал пешкой в чужой игре.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
- Режиссёр
Карен
Захаров
- АБАктриса
Александра
Богданова
- Актёр
Филипп
Бледный
- Актриса
Анастасия
Мытражик
- Актриса
Ирина
Чериченко
- Актёр
Александр
Наумов
- ОНАктриса
Ольга
Науменко
- Актёр
Дмитрий
Мазуров
- ВААктёр
Виталий
Альшанский
- СВАктёр
Сергей
Волобуев
- ОГАктёр
Олег
Голосов
- КЗСценарист
Кирилл
Захаров
- ТФСценарист
Татьяна
Филатова
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- Продюсер
Родион
Павлючик
- АНХудожница
Анна
Неволина
- МКХудожник
Михаил
Коцур
- СКМонтажёр
Сергей
Кучеров
- ВЗОператор
Владимир
Звездочкин
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев