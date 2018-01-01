Друзья (сериал, 2000) сезон 7 смотреть онлайн

Сериал «Друзья» — все серии 7 сезона доступны на нашем онлайн-сервисе в хорошем качестве, что позволяет наслаждаться просмотром в удобное время.



Создатели сериала снова решили пригласить большое количество звезд, чтобы привлечь внимание к проекту. Так в 7 сезоне принимали участие Джулия Кэмпбелл, Дэнис Ричардс, Гари Олдмен и многие другие. Кстати, Олдмен, принявший участие только в 2 эпизодах, даже был номинирован на премию «Эмми» за свою роль.



Чендлер и Моника помолвлены и теперь они начинают свою подготовку к свадьбе. Хотя бы у одной из любовных линий этого сериала вроде бы все становится хорошо, но как долго это продлится? Фиби предлагает паре сыграть на гитаре на их свадьбе, отчего будущие молодожены явно не в восторге.

Что же касается Росса и Рэйчел, то пара вспоминает, что перед расставанием (сложно сказать, какое оно уже по счету) у них не было прощального секса. Джоуи готовится к съемкам в сериале «Мак и Г.А.З», получится ли у него в этом сериале?



