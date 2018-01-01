Друзья (сериал, 1997) сезон 4 смотреть онлайн
О сериале
Смотрите 4 сезон сериала «Друзья» в хорошем качестве на нашем онлайн-сервисе. Мы собрали все эпизоды в удобном плеере с высоким качеством видео и звука. Наслаждайтесь культовым американским ситкомом в удобное время.
Помимо классического актерского состава, этот сезон порадовал зрителей приглашенными звездами, среди которых: Оливия Уильямс, Хью Лори, Сара Фергюсон и многие другие. Большинство звезд исполнили в сериале роли самих себя. Продолжаются любовные приключения пары Рэйчел и Росс. Парень решает бросить свою девушку Бонни и вновь сойтись с возлюбленной. Только теперь Рэйчел потребует от него слишком многого. Сможет ли пара остаться вместе или им суждено поссориться навсегда? Фиби продолжает поиски биологических родителей. В прошлом сезоне она сумела найти своего сводного брата, получится ли у нее найти мать и отца в этом сезоне? Джоуи продолжает съемки в известном телесериале и живет вместе с Чендлером.
Какие новые сюрпризы подготовил нам 4 сезон сериала «Друзья»? Смотрите на Wink все серии и узнайте ответы на эти вопросы.
Рейтинг
- ГХРежиссёр
Гари
Хэлворсон
- КБРежиссёр
Кевин
Брайт
- Режиссёр
Майкл
Лембек
- ДБРежиссёр
Джеймс
Берроуз
- Актриса
Дженнифер
Энистон
- Актриса
Кортни
Кокс
- Актриса
Лиза
Кудроу
- Актёр
Мэтт
ЛеБлан
- Актёр
Мэттью
Перри
- Актёр
Дэвид
Швиммер
- ДМАктёр
Джеймс
Майкл Тайлер
- ЭГАктёр
Эллиотт
Гулд
- Актриса
Кристина
Пиклз
- Актриса
Мэгги
Уилер
- ДАСценарист
Доути
Абрамс
- ББСценарист
Бетси
Борнс
- БЛСценарист
Билл
Лоуренс
- КБПродюсер
Кевин
Брайт
- ДКПродюсер
Дэвид
Крэйн
- МКПродюсер
Марта
Кауффман
- ВКПродюсер
Венди
Кноллер
- ДСХудожник
Джо
Стюарт
- ДШХудожник
Джон
Шаффнер
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- ЭЗМонтажёр
Энди
Зэлл
- МНОператор
Микель
Нейерс
- НМОператор
Ник
МакЛин
- РХОператор
Ричард
Хиссонг
- МСКомпозитор
Майкл
Склофф
- ЭУКомпозитор
Элли
Уиллис