Друзья (сериал, 1997) сезон 4 смотреть онлайн

Смотрите 4 сезон сериала «Друзья» в хорошем качестве на нашем онлайн-сервисе. Мы собрали все эпизоды в удобном плеере с высоким качеством видео и звука. Наслаждайтесь культовым американским ситкомом в удобное время.



Помимо классического актерского состава, этот сезон порадовал зрителей приглашенными звездами, среди которых: Оливия Уильямс, Хью Лори, Сара Фергюсон и многие другие. Большинство звезд исполнили в сериале роли самих себя. Продолжаются любовные приключения пары Рэйчел и Росс. Парень решает бросить свою девушку Бонни и вновь сойтись с возлюбленной. Только теперь Рэйчел потребует от него слишком многого. Сможет ли пара остаться вместе или им суждено поссориться навсегда? Фиби продолжает поиски биологических родителей. В прошлом сезоне она сумела найти своего сводного брата, получится ли у нее найти мать и отца в этом сезоне? Джоуи продолжает съемки в известном телесериале и живет вместе с Чендлером.



Какие новые сюрпризы подготовил нам 4 сезон сериала «Друзья»?


