Друзья (сериал, 2003) сезон 10 смотреть онлайн

Искали, где посмотреть 10 сезон сериала «Друзья»? Все серии доступны на нашем сайте в лучшем качестве с отличным звуком.



Любовный сюжет между Россом и Рэйчел практически не развивается в начале сезона. Причиной этому стали не совсем понятные отношения между Джоуи и Рэйчел. Вскоре Росс обо всем узнает. Возможно, в сериале появится новая пара и этим все закончится? Моника решает изменить свою внешность, поскольку ей надоело бороться с непослушными волосами. Она заплетает африканские косички, которые нравятся только ей. Фиби всячески помогает Майку порвать отношения с его девушкой.



Смотрите финальный 10 сезон сериала «Друзья» на нашем сервисе и наслаждайтесь прекрасной игрой актеров.

