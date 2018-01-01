Друзья (сериал, 1994) сезон 1 смотреть онлайн

Ищете, где посмотреть 1 сезон сериала «Друзья»? Наш онлайн-сервис предлагает все серии без рекламы в хорошем качестве. Наслаждайтесь просмотром в удобное время.



История рассказывает о 6 друзьях, которые проживают в Манхэттене. У каждого из друзей своя жизнь, но они довольно часто собираются в Центральной кофейне, чтобы обсудить свои проблемы и поделиться ими с друзьями. Один из героев сериала по имени Росс недавно развелся со своей женой, поскольку она призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации. И он обсуждает это со своими друзьями Фиби, Джоуи, Чендлером и сестрой Моникой. В этот момент в кафе появляется одноклассница Моники — Рэйчел, которая сбежала с собственной свадьбы. Она хочет начать новую жизнь и решает остаться жить у Моники.



Неплохой поворот событий первого сезона, который заинтересует многих зрителей. Смотрите все серии на нашем портале в удобное время и наслаждайтесь культовым американским сериалом 90-х годов.

