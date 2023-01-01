Детки-предки (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение веселой викторины, где семьи сближаются ради ценного приза. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть шоу «Детки-предки» с Еленой Летучей!



Во второй части телепередачи вы снова увидите, как зумеры и бумеры познают тренды друг друга, чтобы выиграть главный приз — поездку в Париж. Команды попытаются отгадать названия исполняемых песен и посмотрят выступления звездных гостей, например, группы RASA, Шуры и Алены Апиной. Также им снов�а придется ответить на каверзные вопросы ведущей, вспомнить современных героев социальных сетей и детали рассказов бабушек. Взрослые впервые узнают, чем отличаются гигабайты от гигагерцев, а дети столкнутся с таким понятием, как сатирический журнал.



Отгадают ли зумеры песню «Электричка», узнаете во 2 сезоне шоу «Детки-предки» — смотреть онлайн его можно на Wink уже сейчас!



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