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2-й сезон

Детки-предки (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн

8.02020, Детки-предки. Сезон 2 10 серий
ТВ-шоу12+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Продолжение веселой викторины, где семьи сближаются ради ценного приза. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть шоу «Детки-предки» с Еленой Летучей!

Во второй части телепередачи вы снова увидите, как зумеры и бумеры познают тренды друг друга, чтобы выиграть главный приз — поездку в Париж. Команды попытаются отгадать названия исполняемых песен и посмотрят выступления звездных гостей, например, группы RASA, Шуры и Алены Апиной. Также им снова придется ответить на каверзные вопросы ведущей, вспомнить современных героев социальных сетей и детали рассказов бабушек. Взрослые впервые узнают, чем отличаются гигабайты от гигагерцев, а дети столкнутся с таким понятием, как сатирический журнал.

Отгадают ли зумеры песню «Электричка», узнаете во 2 сезоне шоу «Детки-предки» — смотреть онлайн его можно на Wink уже сейчас!

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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