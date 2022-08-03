Начало проекта, где два поколения проверяют друг друга на знание трендов. Если не терпится узнать, кто победит, включайте «Детки-предки» — телепередача доступна на Wink в любое время!



В первой части забавной викторины вас ждут дружные семьи Большаковых, Захаровых, Ивасенко, Кошкиных и другие команды, которым предстоит сразиться за денежный приз и поездку в Париж. На первый взгляд, условия игры простые: взрослым нужно отгадать тренды молодых, а юным ребятам поймать волну прошлого. Участники вспомнят названия фильмов и сериалов и посмотрят выступление приглашенной звезды, например, современной исполнительницы Ольги Бузовой или легендарной группы «Дюна».



Смогут ли семьи договориться и отгадать все вопросы, узнаете в 1 сезоне шоу «Детки-предки» — смотреть онлайн его можно на нашем сервисе Wink!

