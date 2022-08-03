Детки-предки (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
- 12+50 мин
Детки-предки
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+48 мин
Детки-предки
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+48 мин
Детки-предки
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+47 мин
Детки-предки
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+48 мин
Детки-предки
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+50 мин
Детки-предки
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+49 мин
Детки-предки
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+48 мин
Детки-предки
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 12+48 мин
Детки-предки
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 12+48 мин
Детки-предки
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 12+48 мин
Детки-предки
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 12+49 мин
Детки-предки
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Начало проекта, где два поколения проверяют друг друга на знание трендов. Если не терпится узнать, кто победит, включайте «Детки-предки» — телепередача доступна на Wink в любое время!
В первой части забавной викторины вас ждут дружные семьи Большаковых, Захаровых, Ивасенко, Кошкиных и другие команды, которым предстоит сразиться за денежный приз и поездку в Париж. На первый взгляд, условия игры простые: взрослым нужно отгадать тренды молодых, а юным ребятам поймать волну прошлого. Участники вспомнят названия фильмов и сериалов и посмотрят выступление приглашенной звезды, например, современной исполнительницы Ольги Бузовой или легендарной группы «Дюна».
Смогут ли семьи договориться и отгадать все вопросы, узнаете в 1 сезоне шоу «Детки-предки» — смотреть онлайн его можно на нашем сервисе Wink!