Чужой дед
1-й сезон

Чужой дед (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

2017, Чужой дед. Сезон 1 2 серии
Драма18+

О сериале

Бывший детдомовец Егор работает на банду черных риелторов. Парень прикидывается сотрудником соцслужбы и втирается в доверие к одиноким старикам – владельцам квартир. Знакомство с пожилым художником Игорем Степановичем перерастает в настоящую дружбу, и Егор идет против своего начальства.

Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
4.4 IMDb

