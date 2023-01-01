Чужой дед
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Чужой дед (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Чужой дед 1 сезон
Драмы, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Бывший детдомовец Егор работает на банду черных риелторов. Парень прикидывается сотрудником соцслужбы и втирается в доверие к одиноким старикам – владельцам квартир. Знакомство с пожилым художником Игорем Степановичем перерастает в настоящую дружбу, и Егор идет против своего начальства.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Русские, Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чужой дед»

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