Борджиа (сериал, 2013) сезон 2 смотреть онлайн
8.82013, Borgia 12 серий
Драма, Исторический18+
- 18+57 мин
Борджиа
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 18+55 мин
Борджиа
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 18+54 мин
Борджиа
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
- 18+53 мин
Борджиа
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 18+52 мин
Борджиа
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 18+53 мин
Борджиа
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 18+53 мин
Борджиа
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 18+53 мин
Борджиа
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
- 18+53 мин
Борджиа
Сезон 2 Серия 9Бесплатно
- 18+54 мин
Борджиа
Сезон 2 Серия 10Бесплатно
- 18+52 мин
Борджиа
Сезон 2 Серия 11Бесплатно
- 18+57 мин
Борджиа
Сезон 2 Серия 12Бесплатно
О сериале
Сериал «Борджиа» 2 сезон посвящает личностным изменениям героев. Папа Александр VI, несмотря на скелеты в шкафу, заботится о бедняках Рима — только приведет ли это к добру?
Король Франции захватил принца Альфонсо в охваченном чумой Неаполе, накаляя политическую обстановку в и без того страдающей стране. Тем временем в доме Борджиа тоже кипят страсти: Паоло ищет встречи с Лукрецией, но ее брат Хуан против того, чтобы простолюдин порочил честь его сестры. Это обостряет конфликт между Хуаном и Лукрецией, и развязка принесет много горя всем участникам истории…
Власть требует жертв, но какими жертвами удастся ее удержать? Чтобы выяснить это, есть только один способ — смотреть сериал «Борджиа» (2 сезон) на Wink.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ОХРежиссёр
Оливер
Хиршбигель
- ТВРежиссёр
Тома
Венсан
- АРРежиссёр
Афина
Рахель Цангари
- ДУРежиссёр
Дирбла
Уолш
- МРАктёр
Марк
Райдер
- ИДАктриса
Изольда
Дюшаук
- ДНАктёр
Дирмуд
Нойес
- Актёр
Джон
Доумен
- МГАктриса
Марта
Гастини
- АСАктриса
Ассумпта
Серна
- АМАктёр
Арт
Малик
- ВШАктёр
Виктор
Шефе
- СУАктёр
Скотт
Уильям Уинтерс
- ЭХАктёр
Эндрю
Хоули
- КДАктёр
Карел
Добры
- КМАктёр
Кристиан
Маккэй
- ТКПродюсер
Такис
Кандилис
- ТФПродюсер
Том
Фонтана
- СМХудожник
Стефано
Мария Ортолани
- БЛХудожник
Бернд
Лепель
- УРОператор
Усама
Рави
- ДУОператор
Джеймс
Уэлленд
- СМКомпозитор
Сирил
Морин