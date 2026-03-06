Сериал «Борджиа» 2 сезон посвящает личностным изменениям героев. Папа Александр VI, несмотря на скелеты в шкафу, заботится о бедняках Рима — только приведет ли это к добру?



Король Франции захватил принца Альфонсо в охваченном чумой Неаполе, накаляя политическую обстановку в и без того страдающей стране. Тем временем в доме Борджиа тоже кипят страсти: Паоло ищет встречи с Лукрецией, но ее брат Хуан против того, чтобы простолюдин порочил честь его сестры. Это обостряет конфликт между Хуаном и Лукрецией, и развязка принесет много горя всем участникам истории…



Власть требует жертв, но какими жертвами удастся ее удержать? Чтобы выяснить это, есть только один способ — смотреть сериал «Борджиа» (2 сезон) на Wink.

