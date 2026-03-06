Борджиа. Сезон 2
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Борджиа
2-й сезон

Борджиа (сериал, 2013) сезон 2 смотреть онлайн

8.82013, Borgia 12 серий
Драма, Исторический18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Сериал «Борджиа» 2 сезон посвящает личностным изменениям героев. Папа Александр VI, несмотря на скелеты в шкафу, заботится о бедняках Рима — только приведет ли это к добру?

Король Франции захватил принца Альфонсо в охваченном чумой Неаполе, накаляя политическую обстановку в и без того страдающей стране. Тем временем в доме Борджиа тоже кипят страсти: Паоло ищет встречи с Лукрецией, но ее брат Хуан против того, чтобы простолюдин порочил честь его сестры. Это обостряет конфликт между Хуаном и Лукрецией, и развязка принесет много горя всем участникам истории…

Власть требует жертв, но какими жертвами удастся ее удержать? Чтобы выяснить это, есть только один способ — смотреть сериал «Борджиа» (2 сезон) на Wink.

Страна
Германия, Италия, Франция, Чехия
Жанр
Исторический, Драма

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Борджиа»