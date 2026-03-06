Борджиа (сериал, 2011) смотреть онлайн
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Борджиа
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О сериале
«Борджиа» — сериал 2011 года, драматическая сага о знаменитой итальянской семье эпохи Ренессанса. Сюжет посвящен внутренним и внешним конфликтам рода Борджиа, а также борьбе за власть в Ватикане, влиянию на политику и искусство, личным драмам членов семьи.
Италия эпохи Возрождения. Родриго Борджиа путем подкупов и интриг занимает Святой Престол и становится Папой Александром VI. Из сериала вы узнаете о падении и взлете семьи Борджиа, а также увидите противостояние их главному противнику — Джулиано делла Ровере, который реализует личные амбиции через французского короля.
«Борджиа» — сериал 2011-2013 годов, смотреть который можно на Wink. Это история о власти, любви и предательстве, поданная в формате исторической драмы.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ОХРежиссёр
Оливер
Хиршбигель
- ТВРежиссёр
Тома
Венсан
- АРРежиссёр
Афина
Рахель Цангари
- ДУРежиссёр
Дирбла
Уолш
- МРАктёр
Марк
Райдер
- ИДАктриса
Изольда
Дюшаук
- ДНАктёр
Дирмуд
Нойес
- Актёр
Джон
Доумен
- МГАктриса
Марта
Гастини
- АСАктриса
Ассумпта
Серна
- АМАктёр
Арт
Малик
- ВШАктёр
Виктор
Шефе
- СУАктёр
Скотт
Уильям Уинтерс
- ЭХАктёр
Эндрю
Хоули
- КДАктёр
Карел
Добры
- КМАктёр
Кристиан
Маккэй
- ТКПродюсер
Такис
Кандилис
- ТФПродюсер
Том
Фонтана
- СМХудожник
Стефано
Мария Ортолани
- БЛХудожник
Бернд
Лепель
- УРОператор
Усама
Рави
- ДУОператор
Джеймс
Уэлленд
- СМКомпозитор
Сирил
Морин