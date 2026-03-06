Борджиа (сериал, 2011) смотреть онлайн

«Борджиа» — сериал 2011 года, драматическая сага о знаменитой итальянской семье эпохи Ренессанса. Сюжет посвящен внутренним и внешним конфликтам рода Борджиа, а также борьбе за власть в Ватикане, влиянию на политику и искусство, личным драмам членов семьи.



Италия эпохи Возрождения. Родриго Борджиа путем подкупов и интриг занимает Святой Престол и становится Папой Александром VI. Из сериала вы узнаете о падении и взлете семьи Борджиа, а также увидите противостояние их главному противнику — Джулиано делла Ровере, который реализует личные амбиции через французского короля.



«Борджиа» — сериал 2011-2013 годов, смотреть который можно на Wink. Это история о власти, любви и предательстве, поданная в формате исторической драмы.

