В сериале «Борджиа» 1 сезон посвящен становлению прославленного рода. Родоначальник, Родриго Борджиа, становится главой католической церкви, используя интриги, коррупцию и сделки для укрепления влияния. Следить за этой историей в отличном качестве можно на Wink.



Узнав об интриге Борджиа, честолюбивые кардиналы начинают плести заговор против новоявленного Папы. Чтобы укрепить свои позиции, Родриго делает кардиналом своего сына Чезаре. Тому приходится пойти на преступление ради избежания позора и защиты чести отца. В то же время дочери Папы, Лукреции, предстоит вступить в брак по расчету ради восхождения рода на новые высоты.



Станут ли эти меры спасительными для интригана? Сериал «Борджиа» (1 сезон) посвящен укреплению позиций Борджиа в Ватикане и раскрывает множество секретов и тайн. Смотреть «Борджиа» онлайн можно на Wink.

