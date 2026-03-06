Шокирующий путь восхождения к власти и доминированию одного из самых жестоких и развратных семейств 15 века. Папа Римский Иннокентий VIII на смертном одре. Вице-канцлер Римской церкви Родриго Борджиа шаг за шагом прокладывает путь к престолу. Он имел и многочисленное внебрачное потомство, и в бытность кардиналом в своём дворце сожительствовал со множеством женщин, нажил немало врагов. Но стать новым Папой ему никто не в силах помешать.

